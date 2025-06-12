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القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان النتيجة النهائية للمسابقة القمية السادسة لطلاب الأسر بالجامعات المصرية، التي أُقيمت تحت شعار "معًا لصحة أفضل"، بهدف تعزيز وعي الطلاب بأهمية الحياة الصحية وأسلوب الحياة المتوازن، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وفي تصريح له، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن هذه المسابقة تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لدعم الابتكار الطلابي وتعزيز نشر الثقافة الصحية بين الشباب الجامعي، وأشار إلى أن الجامعة ستواصل تنظيم مثل هذه الفعاليات لتشجيع الطلاب على المشاركة الفعّالة في قضايا المجتمع.

هذا وقد افتتح المعرض الخاص بالمسابقة اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة وهشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفريدة هاشم أمين الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وذلك وسط مشاركة واسعة لأعمال الطلاب من مختلف الجامعات المصرية، حيث تم تقييم المشاركات بناءً على معايير علمية وفنية دقيقة.

وأسفرت النتائج عن فوز مينا عادل عطية من جامعة حلوان بالمركز الأول، سيد شحاتة إبراهيم من جامعة المنيا بالمركز الثاني، مريم تيسير أحمد من جامعة الأزهر بالمركز الثالث، منة الله على محمد من جامعة الإسكندرية بالمركز الرابع، هاجر إبراهيم بسيوني من جامعة طنطا بالمركز الخامس، الآء محمد عبد الله من جامعة المنصورة بالمركز السادس، منار محمد محمود من جامعة المنوفية بالمركز السابع، رحمة أيمن فتحي من جامعة الإسكندرية بالمركز الثامن، إسراء عبد الناصر من جامعة حلوان بالمركز التاسع، مصطفى حمدي مصطفى من جامعة الفيوم بالمركز العاشر.

من جانبهم، عبّر الطلاب الفائزون عن سعادتهم بالمشاركة في المسابقة، مؤكدين أن هذه التجربة أضافت لهم الكثير من المعرفة والمهارات في مجال الصحة العامة.

كما أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل جامعة حلوان في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز وعيهم الصحي.

عقدت فعاليات المسابقة تحت إشراف إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة نشوة علي المدير العام، وتم تقييم الطلاب من قبل لجنة من الخبراء وهم الدكتور محمود سعيد محمود، الدكتور هشام سمير، الدكتورة نشوى السيد محمد، أيهاب عشري مدير إدارة الأسر الطلابية.

تجدر الإشارة إلى أن المسابقة القمية السادسة لطلاب الأسر بالجامعات المصرية قد شهدت هذا العام مشاركة متميزة من طلاب مختلف الجامعات، مما يعكس اهتمام الشباب المصري بقضايا الصحة العامة.