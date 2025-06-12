شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن 200 فرصة عمل بالتعاون مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع إحدى مؤسسات التمويل، عن توفير 200 فرصة عمل في وظيفة "أخصائي تمويل" بمحافظتي القاهرة والجيزة، في إطار جهود وزارة العمل لتوفير فرص تشغيل مناسبة للشباب.

الشروط المطلوبة:-

السن من 18 إلى 35 سنة.

المؤهل: عالي / فوق متوسط / متوسط.

متاح التقديم لحملة المؤهلات سواء بخبرة أو بدون خبرة.

يشترط القدرة على العمل الميداني.



المزايا:-

8 ساعات عمل يوميًا.

تأمين اجتماعي وطبي.

وثيقة تأمين على الحياة.

رواتب مجزية.

روابط التقديم:-

تسجيل القاهرة

https://forms.gle/M1huRctqdaXiwWEUA

للتسجيل للشباب الخبرة بالمجال

https://forms.gle/hyycYxpDSuoGvor7A

تسجيل الجيزة

https://forms.gle/FgsSACLYpr1Qikt6A

للتسجيل للشباب الخبرة بالمجال

https://forms.gle/hyycYxpDSuoGvor7A



وأكدت وزارة العمل حرصها على الاستمرار في طرح المزيد من فرص العمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب وتحقيق التنمية المستدامة.