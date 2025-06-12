شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يصدر قرارات إزالة مخالفات بدمياط الجديدة والسادات والساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 22 قرار إزالة لمخالفات بناء وتعديات بمدينتي دمياط الجديدة والسادات، والقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، وذلك في إطار مواصلة إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة.

ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء الواقعة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي الكائنة بقرى سياحية بحرى الطريق الساحلي، وبمنطقه جميمة - مركز الضبعة، والمتمثلة في مبان وهنجر ومخازن، بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

كما نصت القرارات على ان تزال مخالفات البناء المقامة داخل حدود جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على قطع أراضٍ بالحي الرابع - المجاورة السادسة، وبالحي الخامس - جنوب الحي - المستثمر الصغير، والحي الثالث، والمتمثلة في بناء أدوار ومظلة مغلقة، وصب سقف دور، دون الحصول على تراخيص.

ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء المقامة داخل حدود جهاز تنمية مدينة السادات، على قطع أراض بالمنطقة السكنية، النخيل، المجاورة الأولى، وبالمنطقة السكنية الحادية والثلاثين، وبالمنطقة السكنية الزيتون المجاورة الأولى، وبمنطقة حي النخيل السكنية المجاورة الثالثة، وبالمنطقة السكنية الرابعة والثلاثين، وبالمنطقة السكنية النخيل المجاورة الرابعة، والمتمثلة في تنفيذ أدوار علوية وبناء أسوار وضم مناور بدون الحصول على ترخيص بناء.

وتضمنت القرارات أن تتولى أجهزة تنمية مدينتي دمياط الجديدة والسادات والقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.