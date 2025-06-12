شكرا لقرائتكم خبر عن شروط القبول بالمدارس الرياضية وموعد اختبارات المتقدمين 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المدارس الرياضية بالمحافظات، بعد تحديد موعد التقدم لها السبت المقبل 14 يونيو الجارى، كالتالى: بنين – بنات" القاهرة - الاسكندرية - المنوفية - الشرقية بورسعيد - بني سويف المنيا - أسيوط – الفيوم، المدارس الرياضية للبنين فقط" الجيزة - القليوبية - سوهاج - الأقصر – أسوان ومرسى مطروح والوادى الجديد"

ـ تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بالمدارس الرياضية المرحلة الإعدادية والثانوية الرياضية 2026/2025 من السبت 14 يونيو حتى 17 يوليو 2025، مقابل 50 جنيها مقابل سحب الملف.

ـ 27 يوليو موعد بدء الاختبارات.



ـ شروط القبول ـ المرحلة الإعدادية: أن يكون الطالب ناجحا في الصف السادس الابتدائي ومنقولا للصف الأول الإعدادي.

ـ يسحب ملف التقدم من المدرسة الرياضية الإعدادية بالموعد المحددة.



ـ المرحلة الثانوية : يتم فتح باب القبول لالتحاق الطلبة الحاملين علي الشهادة الإعدادية بالمديرية التعليمية التابع لها المدرسة وذلك في حالة وجود أماكن خالية بالصف الأول الثانوي الرياضي، ويسحب ملف التقدم من المدرسة الرياضية الثانوية بالموعد المحددة.

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البطولات الرسمية للمرحلة الثانوية: ـ من المركز الأول للمركز الرابع بشرط وجود أماكن شاغرة: البطولات الرسمية الدولية أو العربية أو الإفريقية أو الجمهورية للأندية معتمدة من الاتحادات المختصة، دون التقيد بشرط المجموع في شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك طبقا للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب. بطولات الجمهورية المركزية المعتمدة من الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بالوزارة، دون التقيد بشرط المجموع في شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك طبقا للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب وبطولات مدرسية معتمدة من المديرية والإدارة التعليمية أو الاتحارات أو المناطق بالمديرية التعليمية التابع لها. اجتياز الاختبارات الثقافية والعلمية والرياضية. الكشف الطبي واختبارات القبول: إجراء الكشف الطبي مع إعلان نتيجته قبل بدء الاختبارات البدنية والمهارية والثقافية واجتياز الطالب الكشف الطبي (نظر) - صدر - قلب - صورة تحليل دم كامل - اختبار ذكاء)، على أن يكون من التأمين الصحي أو إحدى المستشفيات الحكومية الواقعة في نطاق المدرسة وجتياز الطالب اختبارات القوام والاختبارات البدنية والمهارية والثقافية الرياضية.

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه من منطلق حرص الوزارة على النهوض بالعملية التعليمية بصفة عامة والتربية الرياضية بصفة خاصة، يتم الإعلان عن موعد قبول دفعة جديدة من الطلبة والطالبات الناجحون في الصف السادس الابتدائى للعام الدراسي2025/2024 للالتحاق بالمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين / بنات للعام الدراسي 2025/ 2026 على مستوى الجمهورية حيث يتم بدء سحب ملفات التقدم من يوم السبت الموافق 2025/6/14 وحتى يوم الخميس 2025/7/17

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن ذلك بهدف تحقيق الأهداف المنشودة والتي أنشئت من أجلها هذه المدارس والتي تهدف إلى صناعة بطل رياضي يمثل جمهورية مصر العربية في المحافل العربية والأفريقية والدولية طبقاً لشروط التقدم الواردة بالقرار الوزاري رقم ( 219 ) الصادر بتاريخ 2018/7/7 وكذلك الاعلان عن التعاقد مع مدربين متخصصين بالمدارس الاعدادية الثانوية الرياضية وفقاً للقرار السابق ذكره.