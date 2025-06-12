شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أيام من انطلاق امتحانات الثانوية.. عقوبة حيازة المحمول فى اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أيام قليلة من امتحانات الثانوية العامة 2025، حذرت وزارة التربية والتعليم الفني، الطلاب من محاولات الغش، مؤكدة على أنه هناك عقوبات سوف يتم تطبيقها على أى غشاش وسوف يتعرض الطالب للمساءلة القانونية في حالة ضبط أي وسيلة غش معه، موضحة أن حيازة التليفون المحمول حتى وإن كان مغلقا سوف يؤدى إلى حرمان الطالب من النجاح في المادة التي يؤدى فيها الامتحان، أما في حالة استخدامه في الغش وتصوير الأسئلة سوف يحرم عامين من الامتحانات حيث يرسب هذا العام والعام المقبل.

وتنطلق امتحانات بداية من الأحد 15 يونيو الجارى وتستمر حتى 10 يوليو 2025، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والاحصاء والاحياء.