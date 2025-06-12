شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائى الترم الثانى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تزايدت معدلات بحث كثيرٌ من أولياء الأمور في محافظة الجيزة، خلال الساعات الأخيرة، عن كيفية الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الصف الرابع الابتدائي.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب صفوف النقل (من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي)، إلكترونيًا.

ويمكن لأولياء الأمور في محافظة الجيزة الاستعلام، عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل (من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي) بالرقم القومي للطالب أو الطالبة من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا..

أو الحصول عليها من خلال المدرسة، علمًا بأنه سيتم إعلان نتائج جميع الطلاب في كشوف واضحة داخل المدارس.

وأدى طلاب الصف الرابع الابتدائي "عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع" في محافظة الجيزة امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الفترة من 22 / 5 / 2025 إلى 27 / 5 / 2025، وذلك في مواد (اللغة العربية، العلوم، التربية الدينية، اللغة الإنجليزية، الدراسات الاجتماعية، المهارات المهنية، الرياضيات، وlCT).

وانتهى العام الدراسي 2024-2025 لطلاب رياض الأطفال والصفوف من الأول الابتدائي حتى الثانى الثانى الثانوى، وحصل الطلاب على إجازة طويلة حتى موعد بدء العام الدراسي المقبل 20 سبتمبر 2025.