شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة الشرقية تصدر قرارا بشأن والدى عروس الشاب المصاب بمتلازمة داون والان مع تفاصيل الخبر

قررت النيابة العامة بشمال الشرقية، حجز والدى عروس الشرقية على ذمة التحريات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت النيابة قد استدعت عروس الشرقية الباكية وزوجها المصاب بمتلازمة داون ووالديهما؛ للاستماع إلى أقوالهما؛ وذلك بعد بلاغ المجلس القومى للطفولة والأمومة للنيابة العامة، بالتحقيق فى الفيديو المتداول، بشأن حالة الجدل بين مستخدمى التواصل الاجتماعى، وأن العروسة قد تكون قاصرا ومجبرة على الزواج بعد ظهورها باكية فى حالة حزن أثناء تواجده بجوار عريسها فى حفل الزفاف.

كانت النيابة العامة بشمال الشرقية، قررت طلب تحريات المباحث الجنائية، بشان تحديد السن القانوني لعروس الشرقية، وبيان ما إذ كانت قاصرا.

وكان مقطع فيديو مدته 27 ثانية قد انتشر على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، يظهر شابا من ذوي متلازمة داون يحتفل بزفافه على فتاة ظهرت وهي تبكي أثناء مراسم الفرح، مما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انقسمت آراؤهم بين التعاطف والرفض، فيما شكك البعض في مدى أهلية العريس العقلية لإبرام عقد الزواج.