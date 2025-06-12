شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الخميس 12 يونيو 2025.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه يسود أجواء مستقرة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 36 درجة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع نشاط رياح، اليوم، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 36 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 28 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 28 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 44 درجة.

الصغرى 28 درجة.



