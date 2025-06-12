شكرا لقرائتكم خبر عن ما المد والجزر؟ ولماذا يحدث؟.. أستاذ بمعهد الفلك يجيب والان مع تفاصيل الخبر

ما المد والجزر وكيف يحدث ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، حيث أكد أن الجاذبية بين الأرض والقمر هي القوة الرئيسية المسببة للمد والجزر، حيث يجذب القمر مياه البحار والمحيطات نحوه ، مما يخلق انتفاخا في المياه على الجانب المواجه للقمر، وأيضا على الجانب المقابل له من الجهة الأخرى، أما الجزر فيكون على الجانبين العموديين، وبسبب دوران الأرض تشهد المناطق الساحلية مدين وجزرين كل يوم.

وأضاف أستاذ الفلك فى تقرير قدمه للمعهد: "قد يزيد المد بشكل ملحوظ عندما يكون القمر في مرحلتي المحاق والبدر، حيث يكون القمر في نفس اتجاه الشمس في حالة المحاق، أو عندما يكون القمر في الجهة المقابلة للشمس كما في حالة البدر، كما يزيد المد بشكل ملحوظ أيضا عندما يكون القمر في منطقة الحضيض أي في المنطقة القريبة من الأرض.

وتابع: وبالمثل يقل المد بشكل ملحوظ عندما يكون القمر في مرحلة التربيع الأول والثاني ، أي عندما يكون القمر بزاوية 90 درجة مع الشمس، كما يقل المد بشكل ملحوظ أيضا عندما يكون القمر في منطقة الأوج أي في المنطقة البعيدة عن الأرض.

ويعد المد والجزر دليلا قويا على كروية الأرض، لأن حدوث المد والمد المقابل له على سطح الكرة الأرضية، والذي ينتج عنه حدوث الجزر والجزر المقابل بشكل عمودي لا يمكن حدوثه مع الأرض المسطحة أبدا.