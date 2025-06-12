شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع السيد "تيرى بيلسكوج" الرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك" النرويجية.

أكد الوزير عبد العاطى على أهمية البناء على مخرجات زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى النرويج في ديسمبر 2024 ومواصلة العمل من أجل تعزيز التعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية، منوهاً بالدعم الكامل لمشروعات الشركة في مصر والتى تسهم فى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والنرويج، معرباً عن التطلع لزيادة حجم استثمارات الشركة في مصر، وتنفيذ مشروع الشركة لتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا.

وقد استعرض وزير الخارجية السياسات التي انتهجتها مصر لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكداً اهتمام مصر بدعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر، ومن ضمنها شركة "سكاتك" التي تتوافق مشروعاتها مع توجه الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحول مصر لتصبح مركزاً عالمياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى التطلع للتعاون الثلاثي مع الشركة النرويجية في أفريقيا لتنفيذ مشروعات تنموية خاصة في مجال الطاقة المتجددة.