شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حالات لإسقاط عضوية المجمع المقدس عن أسقف الكنيسة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر المجمع المقدس السلطة التشريعية والقضائية العليا فى الكنيسة الأرثوذكسية، وله أن يسن قوانين للكنيسة بما يتفق والاحتياجات الجديدة، وأن يصدر لوائح داخلية خاصة بسيامات كل درجة من درجات الكهنوت.

ويتكون المجمع المقدس من البابا البطريرك رئيسا، ومن كل من أصحاب درجة الأسقفية، ومن رؤساء الأديرة والخورى ابسكوبسيين ووكلاء البطريركية، أعضاء.

وتعتبر عضوية المجمع المقدس عضوية مدى الحياة لأصحاب الدرجة الأسقفية، ولباقى أعضاء المجمع بصفتهم، ولكن يسقط من عضوية المجمع في جميع درجات الكهنوت بلا استثناء من يخرج على قواعد الإيمان المسيحى السليم، أو من يقع في الهرطقة أو البدعة، أو من يصاب بالجنون، أو من تنطيق عليه أحكام قوانين الكنيسة بالفرز أو القطع أو الحرمان.

ويؤكد المجمع على أن يكون ذلك بحكم من المجمع المقدس في محاكمة رسمية حسب تقاليد الكنيسة، وتعطى له فرصة للدفاع عن نفسه، ويستثنى من ذلك إذا عاند وأصر على عدم الحضور، ويصدر في هذا الشأن حكم بصورة رسمية موقع عليها من أعضاء المجمع حسب لائحته الأساسية.