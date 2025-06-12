شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات تركيب عداد مياه بدل فاقد.. اعرف المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة عن خطوات وإجراءات تركيب عداد مياه بدل فاقد والأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتسهيلًا على المواطنين، أوضح دليل خدمات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إجراءات تركيب عداد جديد بدلاً من العداد المفقود، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة-طلب من العميل أو المنتفع.-بطاقة الرقم القومي وآخر فاتورة مياه العميل.-التليفون الأرضي والمحمول للعميل.-البريد الالكتروني للعميل. ثانيًا: الإجراءات-قيام العميل باستيفاء طلب تقديم الخدمة.-قيام العميل بسداد قيمة المعاينة.-قيام الفني بإجراء المعاينة والتأكد من فقد العداد.-إخطار العميل بسداد مقايسة تركيب عداد جديد والمديونية المستحقة على الاشتراك.-إصدار أمر شغل للفني لتركيب العداد الجديد وصرف العداد والمهمات من المخازن.-تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.-الانتهاء من تقديم الخدمة.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، 4 طرق للتواصل معها وإرسال الشكاوى والاستفسارات حول الخدمات المقدمة، وذلك على النحو التالي:

- الموقع الإلكتروني للشركة http://www.gcww.com.eg.

- الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك http://www.facebook.com/Gizagcww.

- الواتس اب الخاص بالشركة على رقم: 0122179777 .

- الاتصال بالخط الساخن 125 .