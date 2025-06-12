شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يدعم بيان وزارة الخارجية بشأن تنظيم زيارات حدود غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة عن دعمه الكامل وتأييده القوي للبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية والمحلية إلى المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة.

وقال الاتحاد: إننا نؤكد أن هذه الإجراءات التنظيمية تمثل خطوة ضرورية وحاسمة للحفاظ على الأمن القومي المصري واستقرار البلاد في ظل التحديات الراهنة والأوضاع الأمنية المعقدة التي تشهدها حدودنا الشرقية.

وأضاف: لطالما كانت مصر، عمالاً وحكومة في طليعة الداعمين للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق. وتتجلى جهودها المستمرة في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي، بالإضافة إلى مساعيها الدبلوماسية الدؤوبة لوقف العدوان وإنهاء الحصار.

وأشار إلى إن أي تحركات غير منضبطة أو غير منسقة، مهما كانت دوافعها، قد تعرض هذه الجهود للخطر وتستغل من قبل أطراف تسعى لزعزعة الاستقرار أو تشويه الدور المصري المحوري، لذا، فإننا نرى في بيان وزارة الخارجية آلية فعالة لضمان سلامة الجميع وتوجيه طاقات التضامن نحو مسارات بناءة ومؤثرة.

ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كافة الأفراد والجهات محليا ودوليا، إلى الالتزام التام بالضوابط والإجراءات الرسمية التي تضعها الدولة المصرية، قائلا: إن دعم القضية الفلسطينية يجب أن يتم في إطار من الاحترام الكامل السيادة الدولة ومؤسساتها، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون الإضرار بأمن واستقرار الوطن.