شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أيام تفصل طلاب الثانوية العامة 2025 عن الامتحانات.. البداية بالدين والوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باتت امتحانات الثانوية العامة 2025، للعام الدراسى الحالى 2024،2025، حيث يفصل الطلاب على بدايتها 3 أيام فقط الخميس والجمعة والسبت 14 يونيو وتنطلق الأحد 15 يونيو بالمواد غير المضافة للمجموع وهى التربية الدينية والتربية الوطنية حيث تعقد امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة للمجموع بأسئلة اختيارية فقط ويكفى حصول الطالب على 50% للنجاح حيث أنها مواد نجاح ورسوب فقط ولا تدخل درجاتها ضمن المجموع الكلى للثانوية العامة أو درجات الطالب ويتم عقد الاختبارات أيضا بدون كتيب مفاهيم.

وتشمل المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد التربية الوطنية والتربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية، أما طلاب النظام القديم فإن المواد غير المضافة للمجموع هى التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء، وتعتبر اللغة الأجنبية الثانية مادة أساسية لطلاب النظام القديم، كما تعتبر الإحصاء مادة أساسية لطلاب النظام الجديد مخصص لها 60 درجة موزعة على 35 سؤالا.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.

وشدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الوزارة ستنفذ كافة الاجراءات الحازمة والحاسمة لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط، مؤكدا دعم الوزارة الكامل للمديريات التعليمية لتيسير أداء المهام المكلفة بها بكفاءة، موجهًا بعدد من الاجراءات المشددة لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، بالإضافة إلى توفير بيئة مناسبة للطلاب تساعدهم على أداء الامتحانات بتركيز واطمئنان.