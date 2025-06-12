شكرا لقرائتكم خبر عن طمس اللوحات المعدنية يعرضك لإيقاف التراخيص 6 أشهر.. اعرف العقوبة والان مع تفاصيل الخبر

وضع قانون المرور عقوبة على من يقوم بالتلاعب فى أرقام اللوحة المعدنية لعدم وضوحها، حيث تقع عليه عقوبة تترواح بين 300 لـ1500 جنيه، كما أنها تصل لإيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر، وهذه المخالفة لا يجوز التصالح فيها.

كما تقع نفس العقوبة على من يقوم بطمس اللوحة المعدنية، أما من قام بتغير لون اللوحة المعدنية فتقع علية عقوبه من 300 جنيه لـ1500 جنيه وهذه يجوز التصالح عليها، وأما عن عقوبة انتهاء إيصال سحب الرخصة للتسيير تقع على الشخص عقوبة تترواح بين 1000 جنيه لـ2000 جنيه، وهذه العقوبة لا يجوز التصالح فيها، وحالة انتهاء إيصال رخصة القيادة تقع عليه نفس العقوبة ويمكن فى هذه المخالفة التصالح.

وتشن إدارات المرور على مستوى الجمهورية بشكل يومى حملات مكبرة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية وداخل المدن بالطرق الداخلية والخارجية منها لرصد مخالفى قواعد السير على المحاور ويتم معاقبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.