شكرا لقرائتكم خبر عن هيعدى من فين؟.. كل محطات القطار الكهربائى السريع من أكتوبر إلى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى الخميس، 12 يونيو 2025 04:30 ص

تنفذ وزارة النقل مشروع القطار الكهربائى السريع، والذى يتم تنفيذه على 3 خطوط، وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن إنشاء القطار الكهربائى السريع "الخط الثاني" (أكتوبر/ الأقصر/ أسوان/ أبو سمبل). محطات القطار: محطات القطار: هى : العياط – بنى سويف – الفشن – العدوة – بنى مزار – سمالوط – المنيا – أبو قرقاص – ملوى ــ ديروط – القوصية – منفلوط – أسيوط – أبوتيج ــ الغنايم – طهطا – جهينة ــ سوهاج ــ أبيدوس – فرشوط ــ نجع حمادى – دشنا – قنا – قوص – الأقصر– أرمنت – إسنا –السباعية – إدفو – كلابشة – دراو ــ أسوان الجديدة – مطار أسوان – ميديكوم – توشكى – أبو سمبل. تفاصيل المشروع: تفاصيل المشروع: يبدأ الخط من محطة أكتوبر الجديدة حتى مدينة أبو سمبل بطول 1100 كم غرب طريق الصعيد الصحراوى الغربى.

يتم إنشاء المحطات فى مناطق تقاطع محاور النيل. السرعة التصميمية للمشروع 250 كم/ساعة القطارات الكهربائية السريعة على الخط 20 قطار والسرعة التشغيلية 230 كم/الساعة القطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطار، والسرعة التشغيلية 160 كم/الساعة عدد جرارات البضائع الكهربائية عليه 20 جرار والسرعة التشغيلية 120 كم/ساعة. يشمل الخط على 36 محطة "10 سريعة + 26 إقليمية " يتبادل الخدمة مع الخط الأول (العين السخنة – مطروح) بمحطة حدائق أكتوبر يتبادل الخدمة مع الخط الثالث (قنا - سفاجا - الغردقة) بمحطة قنا.

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