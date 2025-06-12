شكرا لقرائتكم خبر عن من "كخة" إلى "مم".. مفردات مصرية قديمة فى كلامنا اليومى والان مع تفاصيل الخبر

رغم مرور آلاف السنين على عصور الأسرات الفرعونية المختلفة، إلا أنه لا يزال التاريخ المصرى القديم بتراثه وتاريخه يسيطر على الحياة اليومية للمصريين أحفاد القدماء، حيث يرصد ”الخليج 365” موسوعة عدد كبير من كلمات باللغة المصرية القديمة مازال المصريون يستعملونها حتى اليوم منذ 7000 سنة.

وفى هذا الصدد يقول الطيب غريب مدير معابد الكرنك سابقًا، أن المصرى حاليًا ورث من القدماء المصريين موسوعة كبيرة من الكلمات التاريخية منذ آلاف السنين مستمرة حتى اليوم، والتى تضم على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:- (كلمة (متمّس) يعنى مدمس وهى تسوية الفول.. كلمة (كخة) يعن قذارة.. كلمة (مكحكح) تعنى عجوز شايب.. كلمة (بطح) أصلها "بتح" وهى الضرب على النافوخ – "رُخّي" من "يا مطرة رُخّي" يعنى إنزل - "مكحكح" يعنى عجوز شايب - "بطح" أصلها "بتح" بالمصرية القديمة وهى الضرب على النافوخ - "بُعبع" أصلها بالمصرية القديمة "بوبو" وكان عفريت لتخويف الأطفال).

وأوضح الطيب غريب لـ"الخليج 365"، إنه فى لغتنا العامية ما يعود إلى اللغة الهيروغليفية حيث قد تم إحضاء أكثر من 130 ألف كلمة باللغة المصرية القديمة مازال المصريون يستعملونها حتى اليوم منذ 7000 سنة، حيث تشمل أيضًا القائمة ما يلي:- (كلمة "طنّش" هى ذاتها بالمصرية القديمة ومعناها لا استجابة - "خَمّ" معناها خدع أو احتال - "ياما" معناها كتير ووفير - "هوسا" و"دوشا" معناهم دوشة وضجيج - "كركر" يعنى فطس ضحكًا - "تا تا معناها مشى خطوة خطوة - "نونو" معناها طفل - "إمبو" و"مم" معناهم أكل وشرب - "تف" و"نف" معناهم البصق ومخاط الأنف - كلمات (كانى وماني) معناهم اللبن والعسل إشارة لحواديت المصريين القدماء وكلامهم - "مم" معناها يعنى لفظ أمر للأكل – "بطّط" معناها طحن وسحق - "ها" معناها نعم أو إيه - "مين" معناها شخص مجهول - "سُخام" معناها وساخة - "بسبس" لمناداة القطط وأصلها "بست" إلهة الحماية والقطط - "شبشب" أصلها "تشب تشب" معناها صوت خطوات الماشى ومقاس رجله - "حات" يعنى لحمة و"بات" يعنى عضم - "حتتك بتتك" يعنى فلان نزل على الأكل بفجع - "لايس" بالمصرية القديمة معناها مطيّن، يبقى "لايص" يعنى أحواله مطينة - "بسارة" إلى هيا البصارة ومعناها الفول المطبوخ - "سهد" وأصبحت "صهد" ومعناها اللهيب - "باش" يعنيى لان أو طرى - "حاتي" ومعناها بائع اللحمة - "حكاو" معناها "حكاية" - "مرت" معناها "ست البيت" إلى "مرات" النهاردة - "حبّة" ومعناها شوية - "هوسة" يعنى "صوت عالى وزيطة" - "بح" يعنى إنتهى - "برش" يعنى بقعة - "ياد" كانت تُطلق على الطفل الشقي. وبقت "يا ولد" أو ياض - "بشبش" يعنى تليين الطوب الماء وده أصل "بشبش الطوبة إلى تحت راسه" - "شأشأ" معناها خروج النهار - "ترلال" تعنى الشخص خفيف العقل.