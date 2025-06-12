شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.0 ريختر يضرب غرب ليبيا قرب زليتن دون تسجيل خسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب زلزال بقوة 4.0 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم، المنطقة الواقعة على بُعد 18 كيلومترًا من مدينة زليتن غرب ليبيا، بحسب ما أفادت به مراكز الرصد الزلزالي.

وحتى الآن، لم تُسجَّل أي تقارير رسمية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، الذي ضرب منطقة الساحل الغربي الليبي. وتتابع الجهات المختصة تطورات الموقف لرصد أي تأثيرات محتملة.