شكرا لقرائتكم خبر عن بالرقم القومى.. طريقة الاستعلام عن مساعدات "تكافل وكرامة" والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل برنامج "تكافل وكرامة"، الذى يُعد من أبرز المبادرات الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يتيح البرنامج إمكانية الاستعلام عن حالة بطاقة المعاش بسهولة عبر الإنترنت.

وفى هذا السياق أتاحت وزارة التضامن الاجتماعى للمستفيدين التحقق من حالة معاشهم باستخدام الرقم القومى عبر الموقع الرسمى للوزارة من خلال الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعي.

- اختيار خيار "الاستعلام عن نتيجتك" من القائمة العلوية على يسار الصفحة.

- إدخال الرقم القومى الخاص بصاحب البطاقة فى الحقل المخصص.

- الضغط على زر "استعلام"، لتظهر صفحة تحتوى على حالة المعاش، سواء كان ساريًا، متجمدًا، أو موقوفًا.

أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة:

- مكاتب البريد فى جميع المحافظات.

- ماكينات الصراف الآلى (ATM).

- المحافظ الإلكترونية عبر الشركات.

- منافذ صرف كارت ميزة البنكي.

جدير بالذكر أن هذا النظام يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين، وتمكينهم من متابعة حالة المعاش بسرعة ودقة، دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية.