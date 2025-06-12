شكرا لقرائتكم خبر عن علامة صغيرة قد تكون بداية سرطان الثدى.. لا تهملى الفحص الذاتى والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت وزارة الصحة والسكان، الموعد المناسب للقيام بالفحص الذاتى للثدى للكشف المبكر عن سرطان الثدى، مؤكدة ضرورة الفحص الذاتى مرة كل شهر عند نهاية الدورة الشهرية.

يبجث عدد كبير من السيدات، عن معرفة الموعد المناسب لإجراء الفحص الذاتى للثدي، وفى هذا السياق أكدت وزارة الصحة والسكان أن ضرورة إجراء الفحص مرة واحدة شهريًا، عقب انتهاء الدورة الشهرية مباشرة، وذلك فى إطار جهود التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأوضحت الوزارة، أن سرطان الثدى غالبًا ما يظهر فى شكل كتل غير مؤلمة أو مناطق سميكة بالثدى، مشددة على ضرورة التوجه للطبيب المختص فور ملاحظة أى تغيرات غير طبيعية.

وشددت وزارة الصحة، على أن الكشف المبكر يرفع نسب الشفاء بشكل كبير، مشددة على ضرورة زيارة السيدات العيادات التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، والتى تقدم خدمات الفحص والتوعية مجانًا للسيدات فوق سن 18 عامًا.

وتوفر المبادرة خدمات الكشف عن سرطان الثدى والأمراض غير السارية مثل ضغط الدم والسكرى، بالإضافة إلى التقييم الصحى من خلال استبيان من عدة أسئلة حول الحالة الصحية والاجتماعية، يتبعها جلسات توعية لتعليم السيدات طريقة الفحص الذاتى الشهرية، فى جو من الخصوصية والسرية التامة.