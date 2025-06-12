شكرا لقرائتكم خبر عن هتقفل الجغرافيا.. أقوى أسئلة الاختيار من متعدد لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل طلاب الثانوية العامة استعداداتهم المكثفة لخوض امتحانات نهاية العام الدراسى 2024/2025، المقرر انطلاقها يوم 15 يونيو، وسط حرص كبير على مراجعة المنهج بالكامل والتدريب على أكبر قدر ممكن من الأسئلة المتوقعة لتحقيق أفضل النتائج.

وفى هذا السياق، ينشر ”الخليج 365” مجموعة من الأسئلة الاسترشادية فى مادة الجغرافيا، تم إعدادها بعناية لتساعد الطلاب على التعرف على شكل الأسئلة وطريقة الحل وفق النظام الجديد، مما يمنحهم فرصة حقيقية لتثبيت المعلومات واستيعاب المنهج بشكل عملي.

وتأتى هذه المراجعة ضمن سلسلة مراجعات نهائية يخصصها ”الخليج 365” لطلاب الثانوية العامة فى مختلف المواد، بالتعاون مع نخبة من معلمى وزارة التربية والتعليم وخبراء المواد، لتوفير محتوى تدريبى شامل يدعم الطالب فى رحلته نحو التفوق.

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أسئلة اختيار متعدد في الجغرافيا



أقوى الأسئلة في مادة الجغرافيا



المراجعة النهائية في الجغرافيا



أهم الأسئلة في الجغرافيا



مراجعة الجغرافيا