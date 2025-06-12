شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: استمرار تقديم الخدمات الطبية للحجاج من خلال البعثة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار تقديم الخدمات الطبية للحجاج من خلال العيادات الخاصة بـ بعثة الحج الطبية، بالأراضي السعودية في عيادات مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وأكد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ورئيس بعثة الحج الطبية، عقد سلسلة من الاجتماعات مع فرق العمل التابعة للبعثة الطبية، شملت فرق الوقاية، والعيادات، والطوارئ، والمرور، والصيادلة، وذلك بهدف وضع خطط العمل التفصيلية، وتنسيق الجهود، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للحجاج، ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس البعثة، أهمية التواصل الجيد مع المرضى، والاستماع بعناية لشكواهم، وتوثيق بياناتهم الصحية لمتابعتهم في أماكن إقامتهم، مشيراً إلى أنه يتم إرسال فريق طبي لمقر إقامة المريض بحسب كل حالة، لإجراء الكشف الطبي والاطمئنان على حالته.