شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العلوم الصحية يطالب بإقرار تعديلات قانون الكادر قبل نهاية الدورة البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، عضو مجلس إدارة اتحاد العمال، بأن هناك جهودا مستمرة من النقابة لتعديل قانون الكادر رقم 14 الخاص بالعاملين في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن القانون الحالي يحتاج إلى تحديثات جوهرية لمواكبة التطورات المهنية والاحتياجات الفعلية للكوادر الصحية.

وأوضح الدبيكي، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن القانون الصادر عام 2014 يُعد خطوة مهمة، لكنه لم يغط بشكل كامل حقوق العاملين والتحديات التي يواجهونها في بيئة العمل، خاصة في ظل المخاطر الصحية والمهنية المتزايدة، مثل التعرض للإشعاعات والأخطار البيولوجية في المستشفيات.

وأشار إلى أن نقابة العلوم الصحية قدمت عدة مقترحات للجهات المختصة، بينها وزارة الصحة ومجلس الوزراء، بهدف تعديل القانون ليشمل تفاصيل أكثر دقة حول حماية العاملين وتعزيز كفاءتهم، كما أكد على أهمية سرعة البت في هذه التعديلات لتوفير بيئة عمل أكثر أمانا وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

ولفت الدبيكي إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، تلعب دورا فاعلا في دعم هذه التعديلات، حيث يجري العمل معها لتقديم مقترحات تسهم في تحسين القانون وتطوير بيئة العمل في القطاع الصحي، وأضاف أن النقابة تتابع بشكل مباشر مع اللجنة الإجراءات المتعلقة بالقانون، وذلك لضمان تضمين حقوق وحماية الكوادر الصحية بشكل أفضل، وطالب الدبيكي بسرعة إقرار التعديلات على قانون الكادر رقم 14 قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

وأكد أن تحديث قانون الكادر رقم 14 هو ركيزة أساسية لتحسين وضع العاملين في القطاع الصحي، وحماية حقوقهم وتعزيز قدراتهم لمواكبة تحديات العصر.