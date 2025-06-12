شكرا لقرائتكم خبر عن الحسابات الفلكية: الصيف يبدأ رسميا السبت 21 يونيه ويستمر 92 يوما و39 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

أقل من أسبوعين باتت تفصلنا عن بداية فصل الصيف رسميًا والانقلاب الصيفى، وذلك بعد أن حدث الإعتدال الربيعى وبدأ فصل الربيع رسميًا يوم الخميس 20 مارس 2025 ويستمر لمدة 92 يوما و17 ساعة و35 دقيقة.

ووفقا للحسابات الفلكية يبدأ فصل الصيف رسميًا السبت 21 يونيه ويستمر 92 يوما و39 ساعة و37 دقيقة.

بعد يوم الانقلاب الشتوى مباشرة بدأت حركة الشمس تدريجيًا نحو الشمال مقتربة من خط الاستواء، فتزداد فترة إشراقها فى نصف الكرة الشمالى وتنقص فى النصف الجنوبى، وهكذا حتى تعامدت أشعتها تمامًا على خط الاستواء حول يوم 20 من شهر مارس الاعتدال الربيعى.

والانقلاب الصيفى هذا العام يحدث يوم 21 يونيو 2025، حيث تشرق الشمس فى ذلك اليوم من أقصى الشمال الشرقى وظلال الأشياء عند الظهر ستكون الأقصر خلال السنة، فالشمس فى الانقلاب الصيفى تأخذ أقصى قوس مسار ظاهرى نحو الشمال وهى أعلى شمس ارتفاعًا كما تشاهد من مدار السرطان وكل المناطق الشمالية، وستكون ساعات النهار أطول من ساعات الليل وستغرب فى أقصى الشمال الغربي.

ويحدث الانقلاب الصيفى عندما تصل الشمس ظاهريا إلى أقصى نقطة شمال السماء بالتزامن مع وصول الكرة الأرضية إلى نقطة فى مدارها حيث يكون القطب الشمالى عند أقصى ميل له (حوالى 23.5 درجة) نحو الشمس، مما ينتج عنه أطول نهار (أطول فترة لساعات ضوء الشمس) وأقصر ليل فى السنة التقويمية، حيث يتلقى النصف الشمالى من كوكبنا ضوء الشمس فى أقصى زاوية مباشرة فى العام، حيث يكون طول النهار أكثر من 12 ساعة شمال خط الاستواء فى حين يحدث العكس فى النصف الجنوبى من الأرض جنوب خط الاستواء حيث يكون النهار أقصر من 12 ساعة.

ووقت الانقلاب الصيفى لا يحدث فى نفس التاريخ كل عام فهو يعتمد على وقت وصول الشمس إلى أقصى نقطة نحو الشمال من خط الاستواء السماوى والذى يتراوح فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية من 20 إلى 22 يونيو، إضافة بسبب الاختلاف بين نظام التقويم، الذى عادةً ما يكون 365 يومًا، والسنة المدارية (المدة التى تستغرقها الأرض للدوران حول الشمس مرة واحدة)، والتى تبلغ حوالى 365.242199 يومًا، وللتعويض عن جزء الأيام المفقود، يضيف التقويم يومًا كبيسًا تقريبًا كل 4 سنوات، مما يجعل تاريخ الصيف يقفز للخلف، ومع ذلك يتغير التاريخ أيضًا بسبب تأثيرات أخرى، مثل سحب الجاذبية من القمر والكواكب، وكذلك التذبذب الطفيف فى دوران الأرض.