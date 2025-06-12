شكرا لقرائتكم خبر عن رابط مباشر.. ظهور نتائج النقل والشهادة الإعدادية 2025 فى عدد من المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديريات التربية والتعليم في عدد من المحافظات عن ظهور نتائج صفوف النقل للعام الدراسي 2024/2025، بدءًا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، إلى جانب قرب إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في معظم الإدارات التعليمية.

وتُعلن نتيجة الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها رسميًا من المحافظ، على أن تُتاح إلكترونيًا على مواقع المديريات أو داخل المدارس، ويستطيع الطلاب الاستعلام عنها باستخدام رقم الجلوس. ويبلغ المجموع الكلي للطالب في الفصلين الدراسيين 280 درجة، بواقع 140 درجة لكل ترم.

إليكم روابط نتائج النقل والشهادة الإعدادية 2025 فى عدد من المحافظات:

استعلم الآن.. رابط نتائج النقل من أولى ابتدائى حتى الثانى الإعدادى فى الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الصف السادس الابتدائى 2025 فى محافظة الإسماعيلية

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقليوبية

ظهرت الآن.. نتيجة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى 2025 بالإسماعيلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى الغربية

ظهرت الآن.. نتيجة امتحان الصفين الأول والثانى الإعدادى 2025 بالإسماعيلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالمنوفية

رابط نتائج سنوات النقل من الثالث الابتدائى حتى الثانى الإعدادى بالقاهرة

ظهرت الآن.. نتيجة الصف الثالث الابتدائى 2025 فى محافظة الإسماعيلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة بورسعيد بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى 2025

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائى الترم الثانى فى الجيزة

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائى الترم الثانى فى الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى دمياط بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتائج سنوات النقل من الثالث الابتدائى حتى الثانى الإعدادى بالقاهرة