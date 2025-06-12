شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن بوست: انعقاد جولة تفاوض بين واشنطن وطهران نهاية الأسبوع أمر مستبعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين إن احتمال انعقاد جولة تفاوض بين واشنطن وطهران نهاية الأسبوع يبدو مستبعدا بشكل متزايد.

وأعلنت البحرية الأمريكية، عن حالة التأهب القصوى فى قاعدتها بالبحرين، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال مسؤول أمريكى لرويترز، إنه يمكن لأفراد الجيش الأمريكى فى البحرين المغادرة مؤقتا بسبب تصاعد التوترات الإقليمية.

فى السياق، ذكر إعلام إسرائيلى، أن هناك دولا غربية تحذر رعاياها من تطورات أمنية محتملة فى الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس، بأن الخارجية الأمريكية سمحت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من البحرين والكويت.

وقال وزير الدفاع الإيراني البريجادير جنرال عزيز نصير زاده، إنه حال فشل المفاوضات النووية وفرض الصراع؛ فإن الولايات المتحدة ستتكبد خسائر فادحة، وستُجبر على مُغادرة المنطقة، إذ أن جميع قواعدها العسكرية في مُتناول الجيش الإيراني.



ونقلت وكالة أنباء (إرنا) عن زاده قوله - في حديثه للصحفيين على هامش جلسة مجلس الوزراء - إنه وللأسف أطلق بعض المسئولين من الجانب الآخر تصريحات تهديدية، محذرين من احتمال نشوب صراع في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة، لن يكون أمام الولايات المتحدة خيار سوى مغادرة المنطقة، لأن جميع قواعدها في مُتناول الجيش الإيراني، ولن تتردد طهران في استهدافها جميعًا.

وفي سياق آخر، أشاد "نصير زاده" بالإنجازات الدفاعية الكبيرة التي حققتها إيران، مشيرًا إلى أن بلاده اختبرت بنجاح صاروخًا برأس حربي يزن طنين الأسبوع الماضي.

وأكد أن إيران لن تقبل أبدا بالقيود العسكرية، وأن المفاوضات في هذا الشأن ممنوعة تماما.

على صعيد متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن التخصيب الصفري غير مقبول بتاتًا بالنسبة لإيران.. وقال إنه لا يُسمح للمفاوضين الإيرانيين بمناقشة خطة تتجاهل حقوق إيران في تخصيب اليورانيوم.

وأكد أن تخصيب اليورانيوم مسألة علمية وتكنولوجية بالنسبة لإيران، إذ أن هذه القدرة ضرورية لتلبية الاحتياجات الصناعية والطبية والبحثية للأمة الإيرانية.