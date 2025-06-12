شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة الإخبارية»: ضربة محتملة على إيران تدفع واشنطن لإخلاء سفارتها ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هبة التميمي، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، تفاصيل الأخبار المتداولة بشأن إخلاء السفارة الأمريكية في بغداد، موضحة أن التكهنات بدأت منذ التصريحات التي نقلتها وكالة «رويترز»، والتي تحدثت عن استعداد السفارة الأمريكية في العراق لتنفيذ إخلاء جزئي أو كامل ومغادرة بغداد؛ نظرًا للخطر الأمني والتصعيدات في المنطقة.

وأشارت التميمي، خلال مداخلة هاتفية عبر «القاهرة الإخبارية»، إلى أن هناك الكثير من الأحاديث حول إخلاء السفارة، وهو ما يُعد تحولًا خطيرًا وبداية لمرحلة تتسم بالتغير الجذري، مؤكدة أن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، قام بنفي هذا الخبر.

وتابعت: «تحدث مراقبون أمنيون عن أن هناك ضربة محتملة على إيران دفعت واشنطن لاتخاذ قرار أولي بإخلاء سفارتها في بغداد، وبالتالي سيكون هناك إخلاء لبعض المسؤولين في السفارة وبعض الأجانب العاملين بها، حسب تصريحات رويترز»، مؤكدة أن وزارة الخارجية العراقية ليست لديها أي معلومات بخصوص أمر إخلاء السفارة الأمريكية في بغداد، وهي في انتظار صدور تصريحات رسمية من قبل الحكومة العراقية بشأن هذا الأمر.