شكرا لقرائتكم خبر عن حفظ محضر سرقة منزل نوال الدجوى بعد تنازلها عن البلاغ والان مع تفاصيل الخبر

أسدلت النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ”سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوى”، وذلك عقب مبادرة الشاكية بالتنازل عن شكواها، وعدم توجيه أيّ اتهام إلى أحدٍ من أحفادها، حرصًا منها على تماسك الأسرة، وتوطيدًا لأواصر القُربى، وتعزيزًا لمساعى الصلح بين أفراد العائلة.

وأسفرت التحقيقات عن عدم ارتكاب كلٍّ من: أحمد شريف الدجوى وعمرو شريف الدجوي لتلك الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات لتنازل الشاكية.