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النيابة: التحقيقات تكشف عدم سرقة الأحفاد أحمد وعمرو شريف لأموال نوال الدجوى

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النيابة: التحقيقات تكشف عدم سرقة الأحفاد أحمد وعمرو شريف لأموال نوال الدجوى

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القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

الأربعاء، 11 يونيو 2025 10:54 م
أسفرت تحقيقات النيابة العامة، عن عدم ارتكاب كلٍّ من أحمد شريف الدجوي وعمرو شريف الدجوي واقعة سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي”.

 

وأسدلت النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في الواقعة المعروفة إعلاميًّا، وذلك عقب مبادرة الشاكية بالتنازل عن شكواها، وعدم توجيه أيّ اتهام إلى أحدٍ من أحفادها، حرصًا منها على تماسك الأسرة، وتوطيدًا لأواصر القُربى، وتعزيزًا لمساعي الصلح بين أفراد العائلة.

 

وقد أمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات لتنازل الشاكية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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