شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة: التحقيقات تكشف عدم سرقة الأحفاد أحمد وعمرو شريف لأموال نوال الدجوى والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت تحقيقات النيابة العامة، عن عدم ارتكاب كلٍّ من أحمد شريف الدجوي وعمرو شريف الدجوي واقعة سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي”.

وأسدلت النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في الواقعة المعروفة إعلاميًّا، وذلك عقب مبادرة الشاكية بالتنازل عن شكواها، وعدم توجيه أيّ اتهام إلى أحدٍ من أحفادها، حرصًا منها على تماسك الأسرة، وتوطيدًا لأواصر القُربى، وتعزيزًا لمساعي الصلح بين أفراد العائلة.

وقد أمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات لتنازل الشاكية.