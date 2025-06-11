شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الآن.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بسوهاج بنسبة نجاح 81% والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الابتدائية للعام الدراسى 2024 / 2025، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من وكيل الأزهر، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 81%.

وبلغ إجمالى عدد المتقدمين للامتحانات هذا العام 14,305 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين 11,432 طالبًا وطالبة، بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة داخل مراكز التصحيح المختلفة بمحافظة سوهاج.

وتقدمت المنطقة بالتهنئة لأبنائها الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، مشيدة بجهود المعلمين والمعلمات التى انعكست على تحسن النتائج مقارنة بالعام الماضى، مؤكدة حرص الأزهر الشريف على الارتقاء بالعملية التعليمية فى مختلف مراحلها.

وأشارت المنطقة إلى أن النتائج ستكون عبر الموقع الرسمى لبوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط.. اضغط هنا

يذكر أن الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، اعتمد اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسى 2024/2025، وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان فى العام الدراسى الحالى بالشهادة الابتدائية (220383) طالبًا وطالبة، حضر منهم (217724)، وبلغ عدد الناجحين (189930) بنسبة (87.23%)، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان (30453).

وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (196577) طالبًا وطالبة، حضر منهم (192052)، وبلغ عدد الناجحين (147567) بنسبة 76.84%، ومن لهم دور ثان (49009).