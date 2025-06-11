شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تستعد لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

تستعد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية - الصف الثالث الاعدادي - وذلك عقب انتهاء أعمال التصحيح، ومن المتوقع إعلان النتيجة الأسبوع القادم بعد اعتمادها من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وفى السياق ذاته، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتيجة سنوات النقل من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثاني الإعدادي، وذلك من خلال بوابة الخدمات التعليمية، ويمكن الحصول على النتيجة من خلال ادخال الرقم القومى للطالب وبيانات الطالب بالكامل.

ويمكن الدخول ومعرفة النتيجة فور الانتهاء من تصحيحها من خلال الضغط على هذا الرابط.