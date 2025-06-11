شكرا لقرائتكم خبر عن 75.3 % نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المنطقة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024 / 2025، عقب اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف حيث بلغت نسبة النجاح العامة حوالى 75.3%، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة والرصد بمراكز التصحيح المخصصة.

وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 13171 طالبًا وطالبة، من بينهم 6390 من البنين، و6781 من الفتيات، فيما بلغ إجمالى عدد الطلاب الناجحين 9912 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد من لهم دور ثان 3259 طالبًا.

وتقدمت إدارة المنطقة بالتهنئة لجميع الطلاب الناجحين، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح فى المراحل التعليمية المقبلة، مؤكدة أن النتيجة هذا العام شهدت تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالأعوام السابقة، ما يعكس جهود الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

كما أكدت أن الطالب يمكنه الحصول على نتيجته من خلال المعاهد الأزهرية المقيد بها، أو عبر الموقع الرسمى https://natiga.azhar.eg/indexprep.html

يذكر أن الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، اعتمد اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسى 2024/2025، وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان فى العام الدراسى الحالى بالشهادة الابتدائية (220383) طالبًا وطالبة، حضر منهم (217724)، وبلغ عدد الناجحين (189930) بنسبة (87.23%)، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان (30453).

وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (196577) طالبًا وطالبة، حضر منهم (192052)، وبلغ عدد الناجحين (147567) بنسبة 76.84%، ومن لهم دور ثان (49009).