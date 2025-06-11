شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقى مع مستشار الأمن القومى الصومالى على هامش منتدى أوسلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء مع السيد "حسين شيخ علي" مستشار الأمن القومى الصومالى، وذلك على هامش منتدى أوسلو لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والصومال.

أشاد الوزير عبد العاطى بالزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين والحرص على تعزيز العلاقات الأخوية التى تربط مصر والصومال، مشيرًا إلى أهمية تعميق أواصر التعاون الثنائى ودفع أطر التعاون القائمة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وأكد على أهمية العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما على ضوء نتائج منتدى الأعمال المصرى الصومالى الذى عُقد فى القاهرة فى يناير 2025، فضلًا عن التطلع لمواصلة الاستفادة من الدورات التدريبية التى تقدمها الجهات المصرية المختلفة فى العديد من المجالات لبناء القدرات.

كما أكد وزير الخارجية على أن مصر المساهمة فى بعثة الاتحاد الأفريقى لدعم الاستقرار فى الصومال فى أقرب وقت ممكن على ضوء التزام مصر الدائم لدعم أمن واستقرار الصومال والذى يُعد جزءًا لا يتجزأ من استقرار المنطقة ككل.