شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون بالكونجرس لتصنيف الإخوان تنظيم إرهابى أجنبى داخل أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت نانسى ميس، النائبة بالكونجرس الأمريكى، تقديم مشروع قانون لتصنيف الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابى أجنبى داخل الولايات المتحدة.

وبحسب ما ذكرت قناة إيه بى سى نيوز، فإن بيان صادر عن مكتب ميس قال أن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية سيفعل أدوات هامة للأمن القومى، من حيث العقوبات المالية وتجميد الأصول وحظر السفر وإنفاذ القانون المستهدف، من أجل تفكيك عمليات الجماعة داخل الولايات المتحدة وعالميًا.

وقالت ميس فى بيانها: أن الخوان المسلمين لا يدعمون الإرهاب فقط، ولكنهم مصدر إلهام له. وأضافت أن الرئيس ترامب كان محقًا فى القول بأن الإخوان المسلمين تهديد للأمن العالمى، وقد حان الوقت منذ زمن بعيد لنسميهم بأسمائهم الحقيقية: إرهابيون.

وكان السيناتور الأمريكى الجمهورى تيد كروز قد أعلن مؤخرًا أنه سيعيد أيضًا تقديم "نسخة محدثة من قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية" فى مجلس الشيوخ، وقال أن الجماعة استخدمت إدارة بايدن "لتعزيز وتعميق نفوذها".

ويبدو أن مشروع القانون المقدم من النائبة مايس يفعل الأمر نفسه فى مجلس النواب الأمريكي.

جدير بالذكر أنه فى أوائل عام 2019، وخلال إدارة ترامب الأولى، عمل البيت الأبيض لتنصيف الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية أجنبية.

وقال البيان الصادر عن مكتب مايس أن "مشروع القانون يُمثل تحولًا جذريًا فى السياسة الخارجية الأمريكية، بعيدًا عن سياسة الاسترضاء، وعودةً إلى الرؤية الأمنية الوطنية القوية والواضحة التى يتبناها الرئيس ترامب، الممثلة فى وضع أمريكا أولًا، ومواجهة التطرف الإسلامى، والدفاع عن شعبنا".