شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتابع خطط تطوير المناطق العمرانية بالساحل الشمالى الغربى (إنفو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة الإسراع فى تنفيذ المشروعات ومتابعتها دوريًّا لضمان خروجها بالشكل الأمثل، بما يسهم فى تطوير الأصول وتعظيم الاستفادة منها، مشددا على أهمية الحوكمة الرشيدة لإدارة الموارد والأصول وفق أفضل المعايير، موجّهًا بضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدوره فى دعم التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس السيسى، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، اطّلع خلال الاجتماع على معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، لا سيما تلك المتعلقة بإنشاء محطات وشبكات المياه والصرف الصحى فى القرى المستهدفة، حيث شدد الرئيس السيسى على ضرورة إنجاز هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، دون تأجيل.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس السيسى، تابع أيضًا خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، حيث استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهود التى بذلتها الدولة فى هذا المجال منذ عام 2024، موضحًا أن هناك محطات لتحلية المياه فى محافظات مطروح والبحيرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر وبورسعيد والإسكندرية، بالإضافة إلى خمس خطط خمسية ذات صلة تمتد حتى عام 2050.

كما اطّلع الرئيس على المقترحات الخاصة بآليات تشغيل محطات التحلية ووضع شبكات المياه، مؤكّدًا ضرورة رفع كفاءة المحطات القائمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وضمان تنفيذ المشروعات الجارية وفق أطرها الزمنية، مع وضع تصور شامل للاحتياجات المستقبلية، مشددًا على أهمية توطين الصناعة فى مجال إنتاج مستلزمات محطات التحلية.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الرئيس السيسى، اطّلع أيضًا على الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية وخطط تطوير المناطق العمرانية بالساحل الشمالى الغربى، فى إطار تعزيز قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الإقتصادى، بما يشمل مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز مارينا السياحى، ومشروع "مارينا ٨"، ومشروع تطوير المنطقة الأثرية بمارينا، إضافة إلى المخطط الاستراتيجى لمنطقة غرب رأس الحكمة ومدينة العلمين الجديدة. ووجّه الرئيس السيسى بضرورة إنجاز جميع الإنشاءات والمرافق والطرق المرتبطة بهذه المشروعات وفق الجدول الزمنى المحدد.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس اطّلع كذلك على موقف المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان، حيث تم إستعراض الطرح الخاص بالمرحلة العاشرة من مبادرة "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج، وما أتخذته الحكومة من خطوات لزيادة عدد قطع الأراضى المطروحة لتلبية إحتياجات المواطنين. كما تابع الرئيس مستجدات مبادرة "بيتك فى مصر"، إلى جانب آليات تشغيل وإدارة الحدائق العامة بالقاهرة، مع بحث الاستفادة من التجارب الدولية فى إدارة المساحات الخضراء وتنميتها، وتطوير الأنشطة الاستثمارية المرتبطة بها.



