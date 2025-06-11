شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ابنة شقيقة الملك فاروق وحفيدة الملك فؤاد بعد صراع مع المرض فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية " لموقع الملك فاروق الأول - فاروق مصر" وفاة "رانيا رياض غالى" ابنة الأميرة "فتحية فؤاد" بعد صراع مع المرض بالولايات المتحدة الأمريكية.

وولدت "رانيا رياض غالى" في 21 أبريل 1956، ووالدتها الأميرة "فتحية فؤاد" والتي توفيت في ديسمبر عام 1976، وهي شقيقة "الملك فاروق" وصغرى بنات الملك فؤاد والملكة نازلى.

والدها هو رياض غالي والذى كان يعمل بالقنصلية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد أنجبت الأميرة فتحية من رياض غالي ثلاثة أبناء هم رفيق (ولد في 29 نوفمبر 1952)، ورائد (ولد في 20 مايو 1954، و توفي في 26 يوليو 2007) ، ورانيا (ولدت في 21 أبريل 1956).



