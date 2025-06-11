شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة عميد حقوق القاهرة وتشييع الجنازة اليوم من مسجد الشرطة بالتجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت والدة الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق بـ جامعة القاهرة، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحلة إلى مثواها الأخير، الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء، من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وتنعى " الخليج 365" الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة فى وفاة والدته داعين الله أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد سامح عمرو قد تلقى العزاء فى وفاة والده المستشار سامح عمرو الأربعاء الماضى من مسجد عمر مكرم بالتحرير بمشاركة وحضور وزراء سابقين وقيادات جامعة القاهرة ورجال القضاء والقانون.