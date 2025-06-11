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وفاة والدة عميد حقوق القاهرة وتشييع الجنازة اليوم من مسجد الشرطة بالتجمع

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وفاة والدة عميد حقوق القاهرة وتشييع الجنازة اليوم من مسجد الشرطة بالتجمع

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القاهرة - سامية سيد - توفيت والدة الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق بـ جامعة القاهرة، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحلة إلى مثواها الأخير، الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء، من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وتنعى " الخليج 365" الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة فى وفاة والدته داعين الله أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد سامح عمرو قد تلقى العزاء فى وفاة والده المستشار سامح عمرو الأربعاء الماضى من مسجد عمر مكرم بالتحرير بمشاركة وحضور وزراء سابقين وقيادات جامعة القاهرة ورجال القضاء والقانون.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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