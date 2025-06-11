شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تدريب 891 ألفا و603 من الكوادر الطبية خلال 5 سنوات لرفع كفاءتهم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تنفيذ خطة شاملة لتنمية الموارد البشرية فى القطاع الصحى، خلال الفترة من عام 2020 وحتى منتصف عام 2025، من خلال برامج تدريبية موسعة استهدفت جميع العاملين فى التخصصات الطبية والفنية والإدارية. ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية الدولة للنهوض بمنظومة الرعاية الصحية ورفع كفاءة مقدمى الخدمة فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن إجمالى البرامج التدريبية التى تم تنفيذها خلال هذه الفترة بلغ 24 ألفًا و131 دورة تدريبية، استفاد منها 891 ألفًا و603 متدربين، مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية شملت قطاعات متعددة، من بينها: قطاع تنمية المهن الطبية، وقطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، وقطاع الطب العلاجى، وقطاع الطب الوقائي.

وأضاف عبدالغفار، أن برامج التعليم الطبى المستمر شهدت مشاركة أكثر من 10 آلاف مرشح فى 164 مؤتمرًا علميًّا داخل مصر وخارجها. كما تم تنفيذ برامج نوعية، من أبرزها برنامج "المدرب المحترف" الذى نُفِّذ فى 7 دورات تدريبية شارك فيها 174 مرشحًا، وبرنامج "Clinical Competence BOOTCAMP" بالتعاون مع شركة أسترازينيكا.

كما عقدت الوزارة شراكات مع عدد من المؤسسات الرائدة، منها: شركة "ميرك ليميتد – مصر"، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وجامعة القاهرة، وأكاديمية ناصر العسكرية.

وفى مجال التمريض، أوضح عبدالغفار، أن الوزارة قامت بتدريب 82 ألفًا و848 من أعضاء هيئة التمريض على رأس العمل فى المستشفيات، و13 ألفًا و562 ممرضة فى وحدات الرعاية الأولية. كما شملت جهود تطوير التمريض تنفيذ 529 دورة تدريبية تخصصية استفاد منها 13 ألفًا و421 متدربًا فى مجالات مثل العناية المركزة والطوارئ، و298 دورة تدريبية استفاد منها 7 آلاف و468 متدربًا فى الخدمات التمريضية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن تنفيذ 500 تدريب خاص بالإنعاش القلبى الرئوي.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، إن القطاع أطلق خطة طموحة لتأهيل معلمات التمريض ومديرات المدارس، حيث تم تدريب أكثر من 120 معلمة حتى الآن، ضمن خطة تستهدف 800 معلمة خلال ثلاث سنوات. كما تم تنفيذ دورات تخصصية لتنمية مهارات العاملين فى 13 معهدًا فنيًّا صحيًّا، شملت مجالات التعليم القائم على الجدارات، وتطوير المناهج، والإدارة التعليمية.

وأشار عبد الفتاح، إلى أن الوزارة قامت بإيفاد خمسة كوادر طبية لدراسة دبلوم التعليم الطبى، بالتعاون مع جامعة قناة السويس وجامعة ماستريخت الهولندية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "داتا فلو" للتحقق من شهادات الخريجين.

وأكد عبد الفتاح، أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير القدرات البشرية وفقًا لمعايير الجودة والتطور العلمى، من خلال شراكات دولية، وتحول رقمى مستمر، وبرامج تدريبية تواكب احتياجات النظام الصحى المصرى، وتعزز قدرته على الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية.