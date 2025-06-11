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أعلنت وزارة النقل عن جدول قطارات السكك الحديدية على خط القاهرة بورسعيد والعكس، والتى تضم قطارات سياحية وثالثة مكيفة وقطارات تهوية ديناميكية.

وفى السياق تنفذ السكة الحديد مشروع إعادة هيكلة، والذى يهدف إلى مساعدة الحكومة على تحسين فعالية وكفاءة خدمات السكة الحديد وضمان سلامتها من خلال قيام الهيئة بالاستثمار في تحديث نظم إشارات وتجديد خطوط السكك الحديدية، وتحديث ممارسات الإدارة والتشغيل لديها من أجل زيادة استجابة قطاع السكك الحديدية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز السلامة المالية للجهة المنفذة للمشروع.

ومن بين محاور الهيكلة، تحديث نظم الإشارات ويمول هذا المكون تحديث نظم الإشارات على طول خط عرب الرمل - الإسكندرية مع نظام مراقبة حركة آلي باستخدام الكمبيوتر لهذا الجزء، وخط القاهرة - بنها، والإشراف على هذه الاستثمارات.

جدول المواعيد



جدول قطارات السكك الحديدية على خط القاهرة بورسعيد والعكس



جدول مواعيد اقطارات