شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظى القاهرة والجيزة المشروعات التنموية والان مع تفاصيل الخبر

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الأربعاء، مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد اللقاء متابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية علي أرض المحافظتين في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة جهود المحافظتين للانتهاء من المشروعات المنفذة، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجاري 2024-2025، وعلى رأسها مشروعات تطوير ورصف الطرق والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية، وكذا تنفيذ بعض مشروعات الكهرباء والإطفاء وتحسين البيئة، والتي ستعمل على تلبية احتياجات مواطني المحافظتين في مختلف المدن والمراكز والأحياء وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة والعمل على دعم جهود تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة، تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة.

وخلال الاجتماع تابعت الدكتورة منال عوض مع محافظي القاهرة والجيزة جهود الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف والحفاظ على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية غير القانونية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التعامل بكل حسم مع أي مخالفات أو تعديات يتم رصدها في المهد وإزالتها على الفور وإزالة كافة مستهدفات المرحلة الثانية من الموجة الحالية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود المبذولة من محافظتي القاهرة والجيزة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظتين ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية الجارية والتي تلقي اهتمام ومتابعة دورية من القيادة السياسة ورئيس مجلس الوزراء.

كما شهد الاجتماع كذلك استعراض جهود المحافظتين في تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة ومشروعات البنية التحتية وجهود متابعة الشركات العاملة في المنظومة للقيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحي الآمن للمخلفات بما يسهم في تحسين مستوى النظافة بالقاهرة والجيزة والحصول على رضا المواطنين عن تلك الخدمة المهمة وإعادة الشكل الجمالي والحضاري للمحافظتين خاصة في ظل مشروعات التطوير العمراني التي تشهدها العاصمة ومحافظة الجيزة خلال الفترة الجارية.