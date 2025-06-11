شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه بتوفير بيئة مناسبة لطلاب الثانوية لأداء الامتحان بتركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، محمد عبد اللطيف بضرورة توفير بيئة مناسبة لطلاب الثانوية العامة تساعدهم على أداء الامتحانات بتركيز واطمئنان، كما شدد على عدم تواجد لأي من أولياء الأمور في محيط اللجان بما يحقق أعلى درجات الانضباط، مع ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية بحسم وحزم ضد أي مخالفات قد تطرأ.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع مديرى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك للمتابعة الدقيقة واستعراض استعدادات المديريات التعليمية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، والتى من المقرر أن تبدأ يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجارى، وحضر الاجتماع، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وخالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.