شكرا لقرائتكم خبر عن وزﯾﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻟﮭﺠﺮة ﯾﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺛﻼﺛﯿﺎ مع وزﯾﺮى ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻋﻤﺎن وإﯾﺮان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾة والهجرة ﻣﻊ ﻛل من”ﺑدر اﻟﺑوﺳﻌﯾدي“ وزﯾر ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻣﺎن وﻋﺑﺎس عراقجى وزﯾر ﺧﺎرﺟﯾﺔ إﯾران اليوم الأربعاء، وذلك على هامش منتدى أوسلو.

أكد الوزير عبد العاطى على الأولوية التى توليها مصر لتحقيق التهدئة ومنع التصعيد فى المنطقة، مشددًا على عدم وجود مجال للحلول العسكرية للازمات الإقليمية، ومعربًا عن دعم مصر للمسار التفاوضى بين الولايات المتحدة وايران فيما يتعلق بالبرنامج النووى الايرانى، وهو ما عبر عنه خلال اللقاء الذى جمعه مع نظيره الايرانى والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماعهم بالقاهرة يوم 2 يونيو.

واستمع الوزير عبد العاطى لتقييم الوزيرين بشأن المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، مشيدًا ﺑﺣرص اﻟجانبين الأمريكى والايرانى على ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺣوار ﻋﺑر اﻟﻘﻧوات اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ، وثمن ﺟﮭود اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ فى هذا الإطار، ﻻﻓﺗﺎً إﻟﻲ دعم مصر للمبادرات اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ الرامية إﻟﻲ اﻟﺗوﺻل ﻟﺣﻠول ﺗواﻓﻘﯾﺔ تسهم فى تقريب وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر وﺗﺳﺗﮭدف ﺧﻔض وﺗﯾرة اﻟﺗوﺗرات ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ودﻋم أﻣن واﺳﺗﻘرار اﻹﻗﻠﯾم.