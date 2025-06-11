رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنظيم افتتاح المتحف المصرى الكبير

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعاليات افتتاح المتحف المصرى الكبير.



وكان قد جدد رئيس الوزراء التأكيد على تعاون وتنسيق مختلف الجهات المعنية وصولًا لتنفيذ احتفالية ضخمة لافتتاح المتحف المصرى، بصورة تعكس ليس فقط تميز هذا الصرح العالمى الكبير، ولكن أيضًا تعكس مدى التقدم والإنجاز الذى حدث فى مختلف أوجه الحياة فى الدولة المصرية، وبما يليق بمكانتها الحضارية العريقة أمام العالم أجمع.