شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد الخميس.. شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 44 والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة غدًا الخميس 12 يونيو 2025، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشارت إلى أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية من 8:4 صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة، ونشاط رياح أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 36 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 28 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 28 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 44 درجة.

الصغرى 28 درجة.