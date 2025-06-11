شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاعتداء على البدرى والفريق.. أهلى طرابلس يتقدم بشكوى للاتحاد الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر النادى الأهلى طرابلس ما تعرضت له بعثة الفريق الأول لكرة القدم قبل وأثناء وبعد مباراة الجولة الثانية من إياب السداسى مساء الثلاثاء، أمام فريق السويحلى بمدينة مصراتة، من تصرفات غير مسئولة من قبل بعض المشجعين المتعصبين أمام مقر إقامة الفريق، وكذلك الاعتداء على اللاعبين والطاقم الفنى والإدارى والطبى عقب نهاية المباراة.

البدري

أكد النادى الأهلى طرابلس فى بيان - حصل الخليج 365 على نسخة منه - أن هذه الحادثة تشكل خروجا عن الإطار الرياضى التنافسى وتخل بالنسيج المجتمعى وتضر بسمعة كرة القدم الليبية.

وأعلن النادى الأهلى طرابلس تقدمه بمذكرة احتجاج للاتحاد الليبى لكرة القدم، وطالب فيها بفتح تحقيق فورى وشامل فى ملابسات هذه الأحداث وملاحقة مرتكبيها قانونيًا وطالب بتشديد إجراءات الأمن والسلامة عند استضافة الفرق الرسمية وإبلاغ النادى رسميًا بنتائج التحقيق والإجراءات المتخذة فى أقرب وقت واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.

وحبى النادى الأهلى طرابلس كافة الجهات الأمنية التى قامت بتأمين عودة بعثة الفريق إلى مدينة طرابلس.