شكرا لقرائتكم خبر عن طهران تزيل اسم قاتل السادات من أحد شوارعها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

ستُعيد طهران تسمية شارعٍ سُمّي تيمنًا بالإرهابي الذي اغتال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981، وفقا لموقع "إيران إنترناشونال".

وسُمّي شارعٌ شمال طهران باسم الإسلامبولي في أوائل الثمانينيات، ما آثار احتجاجاتٍ متكررة من القاهرة، وساهم في توتر العلاقات.

وأعلن مجلس مدينة طهران الثلاثاء قرار إعادة تسمية الشارع، حيث قال المتحدث باسم المجلس: "بعد التنسيق مع وزارة الخارجية، ناقشت لجنة تسمية الشوارع إعادة تسمية شارع خالد الإسلامبولي، وقُدّمت عدة اقتراحات بديلة".

وفي حين لم يُعلن عن اسم محدد حتى الآن، أفادت وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري الإيراني أن حسن نصر الله، الزعيم الراحل لحزب الله اللبناني، من بين الأسماء قيد الدراسة.

ويأتي قرار طهران بتغيير اسم الشارع المثير للجدل بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني الأخيرة إلى القاهرة.

وعقب اجتماع عراقجي في 2 يونيو مع عبد الفتاح السيسي، كتب المبعوث الإيراني الأعلى في منشور باللغة العربية على موقع X، أن الدبلوماسية بين إيران ومصر قد دخلت مرحلة جديدة.