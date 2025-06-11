شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف سرفيس حضارية فى الجيزة ضمن مخطط تطوير محيط المتحف المصرى الكبير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حقق مشروع تغطية وتأهيل وتطوير ترعة المريوطية، نقلة حضارية كبرى في محافظة الجيزة، وذلك بما شهده من مشروعات تنموية ضخمة، أضفت رؤية حضارية وجمالية للمنطقة بما يتماشى مع أعمال التطوير التي تشهدها المناطق المحيطة بـ المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه.

واستهدفت المحافظة، في مخططها، التصدي للمواقف العشوائية والحد من ظاهرة التحميل خارج الموقف، وذلك باستغلال مساحات من مسار الترعة المغطاة في إنشاء مواقف سرفيس نموذجية تُدار بأنظمة إلكترونية حديثة وساحات انتظار للسيارات الملاكي، لمواجهة الزحام والعشوائية ومراقبة تنفيذ تعريفة الركوب المحددة وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الرؤية البصرية للمنطقة بالكامل.

وراعت المحافظة فى تنفيذ مواقف السرفيس الجديدة، توفير كافة الخدمات والتسهيلات لمرتاديها، وذلك بتزويدها بكافيتريات ودورات مياه ومقاعد انتظار للمواطنين ومكاتب إدارية، وبوابات إلكترونية للدخول والخروج وكاميرات مراقبة ولافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات وأعمدة إنارة، وأماكن مخططة لوقوف السيارات وأرضيات مدعمة ببالوعات الأمطار.

وتواصل محافظة الجيزة تطوير ورفع كفاءة وتجميل الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية، ودعم منظومة الطرق والمواصلات بها بالمواقف وساحات الانتظار اللازمة، لتحويلها إلى محاور سياحية ذات طابع حضاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتشهد خطة التطوير تنفيذ أعمال تشجير ورصف وإنارة وتطوير وتجميل للأسوار الخاصة بالمنشآت والمجمعات السكنية بشكل ذات طابع متناسق، بالإضافة إلى معالجة وطلاء واجهات المباني المقامة على جانبي الطرق والمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية لـ أهرامات الجيزة وكذا مدخل مطار سفنكس.



مواقف سرفيس حضارية فى الجيزة



مواقف سرفيس حضارية فى الجيزة



مواقف سرفيس حضارية فى الجيزة



مواقف سرفيس حضارية فى الجيزة



مواقف سرفيس حضارية فى الجيزة



مواقف سرفيس حضارية فى الجيزة