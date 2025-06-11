شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتداء على الكابتن حسام البدرى عقب انتهاء مباراة أهلى ليبيا والسويحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت بعثة الفريق الأول للنادى الأهلى الليبى والجهاز الفنى بقيادة الكابتن حسام البدرى، مساء الثلاثاء، للاعتداء عقب إطلاق الحكم لصافرة نهاية مباراته أمام نادى السويحلى فى مدينة مصراتة غرب ليبيا، حيث طارد جمهور السويحلي بعثة أهلي طرابلس داخل غرف تبديل الملابس، وذلك وسط حالة من الفوضى والفزع بين لاعبي الأهلي الليبي.

أكد مدير المكتب الإعلامي للنادي الأهلي الليبي عماد العلام في بيان صحفي، فجر الاربعاء، أن بعثة الفريق تعرضت لاعتداء صريح مما وصفه بـ"فئة" سمحت لنفسها بالوقوف على خط التماس عقب إطلاق صفارة النهاية والاعتداء على فريق النادي الأهلي الليبي.



الاعتداء على بعثة الفريق الأول للنادى الأهلى الليبى الاعتداء على بعثة الفريق الأول للنادى الأهلى الليبى

وأوضح "العلام" أن عدد من لاعبي الأهلي الليبي اضطروا لفتح أنابيب الإطفاء لصد المعتدين على اللاعبين مراد الهدلي والحارس أيمن الهتيار واللاعب عبد العزيز الصويعي، وذلك داخل النفق المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس دفاعا عن أنفسهم وصد المعتدين.

وأكد مدير الإعلام في النادي الأهلي الليبي أنه تم الاعتداء على طبيب الفريق الذي يحمل الجنسية التونسية، والاعتداء على المدير الفني الكابتن حسام البدري، وتعرض عدد من اللاعبين وإداري الفريق أيمن الخبولي، مشيرا إلى أنه تم نقل المصور عبدالباري ابوصلوعة التابع لإدارة الإعلام بالأهلي الليبي إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



بعثة الفريق الأول للنادى الأهلى الليبى

وأوضح أن بعثة فريق النادي الأهلي الليبي تمكنت من مغادرة ملعب المباراة بعد انتهاء المباراة بنحو ساعتين ونصف، مضيفا: تعرضت بعثة الفريق لوابل من السب والشتم بأبشع الأوصاف للاعبين والإداريين والمدربين والمرافقين بلا سبب ... والمشهد خلف عدسات النقل المرئي كان سيئاً جداً وهذا قليل من كثير.

وتعادل النادي الأهلي الليبي مع نادي السويحلي في المباراة التي جمعتهما في مدينة مصراتة الليبية غرب البلاد 2/2، وهي المباراة التي شهدت توتر كبير وحالة تحشيد وبث خطاب كراهية عقب انتهاء المباراة.