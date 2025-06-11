شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات استثمارية وترفيهية بمسار الطرق المؤدية للمتحف المصرى الكبير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، تتواصل الجهود لتطوير وتجميل ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية إليه والمناطق المحيطة به، وذلك استكمالا للنقلة الحضارية والتطوير الشامل الذي تشهده المنطقة الأثرية ومحيطها بالأهرامات.

واستهدفت محافظة الجيزة، في مخططها، إنشاء مناطق تجارية استثمارية وترفيهية متكاملة في المناطق المحيطة والقريبة من المتحف المصري الكبير، لتحسين الصورة البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعملت المحافظة على استغلال أجزاء من مسار ترعتي المريوطية والمنصورية بعد تبطينها وتغطيتها، في إقامة مشروعات استثمارية صغيرة من مقاهٍ ومطاعم ومحال نموذجية لتكون مركزًا استثماريًا وتنمويًا جاذبًا للمستثمرين ومتنفسًا ترفيهيًا حضاريًا للمواطنين.

وراعت المحافظة في مخططها، إقامة بارتشينات منظمة ومجهزة على أعلى مستوى من الخدمات لاستقطاب علامات تجارية شهيرة، ومبهرة جاذبة للمارة بتنسيقها الحضاري والراقي، وتلبي تطلعات واحتياجات المواطنين، فضلًا عن إنشاء مماشي سياحية مدعمة بمساحات خضراء وأشجار ومكونات جمالية؛ لتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

وتنظم محافظة الجيزة عمل تلك البارتشينات من خلال إدارة التسويق بالمحافظة، والتي تختص بإقامة أكشاك ومحال تجارية ومطاعم ذات طابع حضاري فى المواقع التى تسمح بذلك، بما يحقق إضافة جمالية لهذه المواقع، وتحقيق عائد استثمارى منها.

وتعمل إدارة التسويق بالمحافظة على خلق مواقع جديدة لإقامة بارتشينات ومتابعة الأحياء والمراكز المختصة فى إدارة هذه المواقع، والتأكد من التزامها بشروط الترخيص الممنوحة والتعليمات والضوابط التى تصدر لها بصفة دورية، والعمل على جذب سلاسل المحلات الشهيرة لضخ استثمارات جديدة للمحافظة.

وتواصل محافظة الجيزة تطوير ورفع كفاءة وتجميل الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية، ودعم منظومة الطرق والمواصلات بها بالمواقف وساحات الانتظار اللازمة، لتحويلها إلى محاور سياحية ذات طابع حضاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتشهد خطة التطوير تنفيذ أعمال تشجير ورصف وإنارة وتطوير وتجميل للأسوار الخاصة بالمنشآت والمجمعات السكنية بشكل ذات طابع متناسق، بالإضافة إلى معالجة وطلاء واجهات المباني المقامة على جانبي الطرق والمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية لـ أهرامات الجيزة وكذا مدخل مطار سفنكس.



مشروعات خدمية في محيط المتحف المصري الكبير



بارتشينات لمحال ومطاعم في الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير



بارتشينات لمحال ومطاعم في الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير



مشروعات خدمية وترفيهية في الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير



مشروعات خدمية في الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير



ممشى سياحي في محور المنصورية



مشروعات خدمية في مسار الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير



مشرعات التطوير في محيط المتحف المصري الكبير