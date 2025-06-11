شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: سحب ملفات التقدم للمدارس الرياضية السبت 14 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه من منطلق حرص الوزارة على النهوض بالعملية التعليمية بصفة عامة والتربية الرياضية بصفة خاصة، يتم الإعلان عن موعد قبول دفعة جديدة من الطلبة والطالبات الناجحون في الصف السادس الابتدائى للعام الدراسي2025/2024 للالتحاق بالمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين / بنات للعام الدراسي 2025/ 2026 على مستوى الجمهورية حيث يتم بدء سحب ملفات التقدم من يوم السبت الموافق 2025/6/14 وحتى يوم الخميس 2025/7/17

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن ذلك بهدف تحقيق الأهداف المنشودة والتي أنشئت من أجلها هذه المدارس والتي تهدف إلى صناعة بطل رياضي يمثل جمهورية مصر العربية في المحافل العربية والأفريقية والدولية طبقاً لشروط التقدم الواردة بالقرار الوزاري رقم ( 219 ) الصادر بتاريخ 2018/7/7 وكذلك الاعلان عن التعاقد مع مدربين متخصصين بالمدارس الاعدادية الثانوية الرياضية وفقاً للقرار السابق ذكره .

